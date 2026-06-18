Como parte de las estrategias implementadas durante la temporada de lluvias, el gobierno de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, realizó trabajos de limpieza y retiro de residuos en el canal de agua de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Las acciones fueron efectuadas por el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), en coordinación con el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc”, con el objetivo de mantener libre el flujo del agua y evitar afectaciones.

Las labores forman parte de las acciones del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc” para reducir riesgos. (cortesía )

San Jerónimo Caleras recibe trabajos preventivos

Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, las dependencias municipales mantienen labores permanentes de prevención para reducir riesgos y conservar en mejores condiciones los espacios públicos. Además, reiteraron que continuarán las acciones coordinadas para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

Las labores incluyen trabajos de chapeo y retiro de residuos sólidos acumulados en el canal de agua, con la finalidad de prevenir obstrucciones en la infraestructura pluvial.

El Gobierno de Pepe Chedraui destacó que las labores realizadas forman parte de una estrategia integral impulsada por el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc”, enfocada en proteger a la población y fortalecer la infraestructura pluvial.

Con estas acciones, la administración municipal busca mantener una Puebla más limpia, ordenada y preparada ante la temporada de lluvias.