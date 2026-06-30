Pepe Chedraui mantiene labores de limpieza en la Central de Abasto como parte de las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad para atender las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en Puebla.

A través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, personal municipal realiza el retiro de lodo y material acumulado en el puente de la Central de Abasto, con el objetivo de mantener la vialidad en condiciones seguras para la circulación de vehículos y peatones.

Pepe Chedraui refuerza acciones para mantener la movilidad en Puebla

Los trabajos permiten retirar el material arrastrado por las lluvias, reducir riesgos para quienes transitan por la zona y preservar el funcionamiento de una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad informó que mantendrá el monitoreo de los puntos afectados por las precipitaciones para atender de manera oportuna cualquier incidencia y realizar acciones preventivas que contribuyan a conservar los espacios públicos en condiciones seguras.

Asimismo, exhortó a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que esta práctica puede obstruir la infraestructura pluvial y favorecer la acumulación de residuos durante las lluvias, incrementando el riesgo de afectaciones.