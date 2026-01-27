Pepe Chedraui dio inicio a la campaña Canchas x Latas con el objetivo de rehabilitar espacios deportivos y fomentar la cultura del reciclaje, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), encabezado por Ricardo Zayas Gallardo.

La iniciativa arrancó en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya y se desarrollará durante cuatro meses, con la meta de recolectar tres millones de latas de aluminio.

El proyecto busca generar beneficios tanto en el ámbito deportivo como ambiental, con la participación de la ciudadanía, el sector privado y las autoridades.

Pepe Chedraui impulsa reciclaje y deporte rumbo al Mundial 2026

El alcalde Pepe Chedraui señaló que Canchas x Latas es un programa prioritario para la capital poblana, en el que participan distintas autoridades y actores sociales, bajo el liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El alcalde agradeció la puesta en marcha de la campaña al señalar que, además de fomentar el reciclaje, contribuye a mantener limpia la ciudad y a fortalecer la participación ciudadana para que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios adecuados para convivir sanamente.

Por su parte, el director del IMDP, Ricardo Zayas Gallardo, destacó que se trata de un programa innovador que combina la rehabilitación de canchas deportivas, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje de latas de aluminio.

Añadió que Puebla será el primer municipio del país en implementar este modelo de recuperación de espacios deportivos bajo el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui.

Pepe Chedraui da inicio a la campaña de reciclaje "Canchas x Latas". (Cortesía)

“Canchas x Latas”, una campaña impulsada por el Gobierno de la Ciudad y la iniciativa privada

La campaña Canchas x Latas, presentada oficialmente el 9 de diciembre de 2025, contempla diversas acciones, entre las que destacan:

Instalación de contenedores para la recolección de latas de aluminio en espacios deportivos y puntos estratégicos del municipio

Uso de súper sacos de polipropileno de segundo uso, para reforzar la cultura del reciclaje y la sustentabilidad

Difusión de los puntos de recolección a través de la página oficial del IMDP

Organización de reciclatones en diferentes zonas de la capital poblana

A esta iniciativa se suman empresas e instituciones aliadas como Green Carson, Hotel Marriott, Adient, CAPU, Club Británica, UPAEP, Universidad Anáhuac, Hospital Betania, Pericos de Puebla, entre otras.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad y el Instituto Municipal del Deporte de Puebla refrendan su compromiso de impulsar políticas públicas, mejorar los espacios deportivos, promover el cuidado del medio ambiente y contribuir al bienestar social de las y los poblanos.