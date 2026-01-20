El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la entrega de acreditaciones a 15 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como parte del respaldo del Gobierno de la Ciudad a los grupos de asistencia social que promueven la participación ciudadana y atienden a sectores vulnerables.

La acción se realizó a través del Sistema Municipal DIF, encabezado por MariElise Budib, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las asociaciones que contribuyen al desarrollo social y comunitario del municipio.

Pepe Chedraui y MariElise Budib reconocen transparencia de organizaciones civiles

Durante la ceremonia, el alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, entregaron la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), reconocimiento otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI).

Dicha acreditación valida la formalidad, los procesos internos y los instrumentos institucionales con los que cuentan las organizaciones de la sociedad civil, garantizando la transparencia en el uso de recursos y en el desarrollo de sus actividades.

El presidente municipal destacó que este reconocimiento refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con las organizaciones que trabajan de manera constante por el bienestar de la población.

Que cuenten con el municipio para lo que este en nuestras manos, está en sus manos, que cuenten que lo que podamos hacer acá y poderlo hacer a través de ustedes. Pepe Chedraui

Por su parte, MariElise Budib subrayó que la acreditación permitirá a las asociaciones acceder a mayores oportunidades, al fortalecer su credibilidad y visibilidad ante donantes, así como la generación de alianzas estratégicas.

Detrás de esta acreditación, hay mucho trabajo, constancia y un verdadero compromiso con las causas que cada organización representa. Desde el DIF municipal sabemos que, para generar un impacto real y duradero, se necesitan instituciones fuertes y confiables, por eso nos da tanto gusto ver que aquí hay 15 organizaciones, que alcanzaron este logro, que sin duda fortalece su trabajo y les abre más puertas para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Quiero felicitar sinceramente a cada una de estas organizaciones acreditadas y agradecer a MAJOCCA Y CEMEFI que realizan este tipo de procesos que elevan el trabajo de la sociedad civil y generan confianza. MariElise Budib

Pepe Chedraui y MariElise Budib reconocen a 15 OSC por transparencia. (Cortesía)

Reconocen labor de OSC en el tejido social de Puebla

En representación de las organizaciones acreditadas, Ángeles Conde Acevedo, directora general de la Fundación Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (MAJOCCA), destacó la relevancia de las OSC en el fortalecimiento del tejido social.

Recordó que MAJOCCA cuenta con más de 17 años de trayectoria, brindando atención a personas y comunidades en condiciones de pobreza, entre ellas niñas, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Las 15 organizaciones de la sociedad civil reconocidas con la AIT del CEMEFI son:

Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad A.C. (ANTHUS)

Asesoría para el Manejo de la Discapacidad A.C. (AMAD)

Asilo Vivir de Amor, F.B.P.

Colectivo y Club Tomate, A.C.

Fundación ¿Sabías qué…?, I.B.P.

Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas de Puebla

Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, I.B.P.

Fundación Down de Puebla, A.C.

Grupo Pro Activo Mexicano, A.C.

Instituto Poblano de Readaptación, A.C. (IPODERAC)

Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad, A.C. (MAJOCCA)

Opera Misericordiae Yermo, A.C.

Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

Una Nueva Esperanza, A.B.P.

Vínculos de Apoyo para Lograr la Recuperación Autista en Puebla, A.C.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su compromiso de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, reconociéndolas como aliadas estratégicas en la construcción de una capital más solidaria, incluyente y con mayores oportunidades para quienes más lo necesitan.