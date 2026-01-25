Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación vial de la calle Manuel Alonso–San Alfonso, en la colonia Santa Margarita, obra que beneficia a más de 10 mil 600 habitantes de Puebla capital y que representó una inversión de 18 millones 909 mil 828 pesos.

El alcalde destacó que su administración continuará interviniendo diversas vialidades de la ciudad, con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana, garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, y elevar la calidad de vida de la población.

Pepe Chedraui refrenda su compromiso con la seguridad vial

Pepe Chedraui señaló que uno de los ejes de su gobierno es acercar los servicios municipales a todas las colonias de la capital, priorizando obras que impacten de manera directa en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.

Destacó que la rehabilitación en Santa Margarita permitirá una mejor circulación vehicular, ofrecerá espacios más seguros para peatones y generará un entorno accesible para personas con discapacidad.

Desde el inicio nos propusimos realizar una transformación integral de esta vialidad, con la finalidad de incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos que diariamente la transitan. Pepe Chedraui

Pepe Chedraui entrega rehabilitación vial en la colonia Santa Margarita (Cortesía )

Reconocen trabajo de Pepe Chedraui en mejoramiento vial

Por su parte, la diputada local por el Distrito XI, Xel Arianna Hernández García, señaló que los tres órdenes de gobierno se distinguen por trabajar de manera cercana con la ciudadanía, lo que se traduce en obras sociales como esta rehabilitación vial, que conecta distintas zonas de la ciudad.

Indicó que Pepe Chedraui se ha caracterizado por recorrer colonias y juntas auxiliares, y atender de forma directa a la población mediante la estrategia Día del Pueblo, lo que permite responder con prontitud a las necesidades ciudadanas.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que durante los trabajos se intervinieron 13 mil 586 metros cuadrados, con acciones como:

Sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario

Construcción de pasos a nivel

Instalación de reductores de velocidad

Banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual

Guarniciones y rampas de acceso

Colocación de bolardos

Aplicación de señalética horizontal

Instalación de señalamientos viales verticales

Colocación de luminarias

Detalló que se colocó carpeta asfáltica en una longitud de mil 210 metros y un ancho de 8.80 metros, lo que permitió entregar una vialidad completamente renovada.

La rehabilitación de la calle Manuel Alonso–San Alfonso refleja el compromiso del gobierno municipal con el progreso, el desarrollo y el bienestar de la población, así como los resultados de Pepe Chedraui en materia de mejoramiento de infraestructura urbana.