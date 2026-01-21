En representación del alcalde Pepe Chedraui, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, encabezó la presentación de los atractivos de la ciudad de Puebla durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el encuentro más importante del sector turístico a nivel mundial, que reúne a más de 9 mil empresas de 156 países.

Tras la inauguración del evento y del Pabellón de México, Jaime Oropeza y el director de Turismo, Carlos Huerta Ramírez, sostuvieron las primeras citas de negocios y encuentros de promoción turística de Puebla capital con agentes de viajes mayoristas y prestadores de servicios con operaciones internacionales.

Puebla destaca como uno de los destinos sin playa más visitados de México

Durante las reuniones, los funcionarios expusieron que Puebla se mantiene como el tercer destino sin playa más visitado del país, gracias a su ubicación estratégica, cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como a su amplia conectividad y opciones de movilidad.

Entre los principales atractivos se destacó el Centro Histórico de Puebla, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, además de su reconocida gastronomía, infraestructura hotelera y servicios turísticos con altos estándares de calidad para viajeros nacionales e internacionales.

Jaime Oropeza y Carlos Huerta también atendieron a medios de comunicación locales, nacionales y especializados, además de sostener encuentros con autoridades, empresarios y actores del sector turístico, con el objetivo de fortalecer la proyección y posicionamiento de Puebla en mercados internacionales.

Promoción turística de Puebla ante mercados europeos

Previamente, ambos funcionarios participaron en la cena de gala “Dos fuegos, dos técnicas, un mismo origen”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado, donde se presentó el potencial turístico de Puebla capital ante más de 70 agentes de viajes y turoperadores, principalmente europeos.

Para concluir, el secretario Jaime Oropeza extendió la invitación a seguir las redes sociales oficiales VisitaPuebla, a fin de conocer más de cerca la gastronomía, arquitectura y modernidad que distinguen a la ciudad.