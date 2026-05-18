La madrugada del 17 de mayo del 2026 se vivió un multihomicidio en Tehuitzingo, Puebla, con el asesinato de 10 personas, entre ellos tres menores de edad.

Ante ello, Idamis Pastor, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó que tienen ubicados a los tres presuntos responsables del multihomicidio. Así como una posible línea de investigación.

Multihomicidio en Tehuitzingo deja a 10 personas muertas; hay tres presuntos responsables en la mira

Un multihomicidio está siendo atendido por la FGE de Puebla, luego de que dejó como saldo a 10 personas muertas que en su mayoría eran familia, aunque también 4 trabajadores.

Según información dada por Pastor en entrevista con Azucena Uresti, el multihomicidio habría sucedido por un conflicto familiar por propiedades. Sin embargo, aclaró que se sigue investigando.

Por otra parte, explicó que pese a que el hecho violento sucedió en Tehuitzingo en una propiedad alejada de la urbanidad, no habían cámaras cercanas, aunque sí se tiene registro de lo del entorno.

🚨 Tragedia en Puebla



👉🏼 El ataque ocurrió en Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, donde un comando armado irrumpió en un rancho y abrió fuego contra una familia y trabajadores del lugar.



📌 Entre las víctimas hay dos menores de edad, tres mujeres y seis hombres. 🔎 Fiscalía… pic.twitter.com/AygtcllkC8 — SDP Noticias (@sdpnoticias) May 17, 2026

Pastor también aclaró que pese a que se sigue investigando quiénes fueron los causantes del multihomicidio, se tienen ubicadas a tres personas que se presume son presuntos responsables.

Asimismo, la fiscal apuntó que la investigación va respecto a un conflicto familiar por información dada por integrantes del núcleo y conocidos. Además de que el calibre de las armas utilizadas no corresponden a las usadas por el crimen organizado.

“Hubo un conflicto familiar por ahí de tierras (...) las armas son de 22 y 29 mm únicamente, los calibres que utiliza la delincuencia organizada no son de este nivel, son calibres mucho más gruesos (...) declaraciones de familiares refieren que ya tenían un conflicto con estas personas que tenemos como presuntos responsables”. Idamis Pastor, titular de la FGE de Puebla.

Fiscal de Puebla aclara muerte de la bebé en el multihomicidio de Tehuitzingo

La Fiscal de Puebla habló del multihomicidio de Tehuitzingo y aclaró que la muerte de la bebé de un mes de nacida, no fue por arma de fuego, sino asfixia.

Según Pastor, la bebé murió por asfixia debido a la acción de su madre al protegerla, asegurando que esta no tiene impactos de arma de fuego.

Asimismo, aclaró que además de la bebé hay dos menores de edad de 16 y 15 años.