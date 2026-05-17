Idamis Pastor Betancourt, fiscal del estado de Puebla, anunció que hay una línea de investigación respecto al ataque en Tehuitzingo registrado la madrugada de este domingo 17 de mayo, y esta se trata de una tema familiar.

“Desde que tuvimos conocimiento del evento nos trasladamos al lugar… tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar” Idamis Pastor Betancourt. Fiscal del estado de Puebla

Así lo dijo al señalar que las investigaciones están en curso aunque es poca la información con la que aún se cuenta.

La madrugada de este domingo 17 de mayo, se registró un ataque armado en la comunidad de Texcalapa, del municipio de Tehuitzingo, Puebla, ubicado en la zona sur del estado.

Investigación en curso por ataque en Tehuitzingo

La fiscal de Puebla dijo que fueron levantados los 10 cuerpos encontrados en Tehuitzingo, seis hombres, tres mujeres y un bebé.

Ahora se encuentran en el “barrido de la zona” que consiste en observación minuciosa de la escena del crimen y alrededores a fin de recolectar mayores evidencias e indicios.

Otras masacres en Puebla

Aunque la fiscal ha señalado que se trata de un caso familiar, otras masacres se han registrado en el estado de Puebla.

En el mes de marzo de 2022 fue asesinada una familia en Atlixco, Puebla, proveniente de Acapulco, Guerrero y que supuestamente se dedicada a la venta de drogas.

El equipo de sicarios atacó a los habitantes del domicilio con siete hombres y tres mujeres al interior, por lo que se le consideró un ataque directo en el que dispararon en al menos 100 ocasiones.

En otro caso, en febrero de este 2026 se hallaron seis cuerpos en Huehuetlán el Grande, Puebla, ataque en el que se contabilizaron cuatro hombres y dos mujeres ejecutados en un paraje.