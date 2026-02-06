Marilyn Cote, conocida como la falsa psiquiatra de Puebla, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos de prescripción indebida de medicamentos controlados ocurridos en 2019 y 2024.

La Fiscalía de Puebla confirmó que permanecerá en prisión preventiva mientras se investigan las denuncias, sumando ya nueve procesos en su contra.

Marilyn Cote suma dos nuevas acusaciones y es vinculada a proceso en Puebla

La falsa psiquiatra de Puebla que dio de qué hablar en noviembre del 2024, Marilyn Cote, ha sido vinculada a proceso por dos nuevos casos además de la suplantación de psiquiatra; estas nuevas denuncias ocurrieron en 2019 y 2024.

Pues se dio a conocer que Marilyn Cote atendió a dos pacientes recetando medicamentos controlados, afectando a víctimas diagnosticadas sin base profesional.

La primera denunciante contra Marilyn Cote, reveló frente al Ministerio Público que el 11 de marzo de 2019, se presentó en el consultorio de la falsa psiquiatra ubicado en la calle 16 sur número 1308, en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla.

Marilyn Cote es vinculada a proceso en Puebla por dos nuevos casos (@FiscaliaPuebla / X)

Ahí fue atendida por Marilyn Cote, quien presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró medicamento controlado.

El segundo caso, la víctima dio a conocer que el 29 de agosto de 2024, se presentó en el consultorio 1706, ubicado en el Piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla.

Al igual que en el caso anterior, fue atendida por Marilyn Cote, quien presuntamente la diagnosticó con ansiedad y depresión y le proporcionó un tratamiento médico por un periodo de cinco meses.

(@FiscaliaPuebla / X)

Marilyn Cote permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones

Tras darse a conocer que Marilyn Cote fue vinculada a proceso por dos nuevos casos de prescripción de medicamentos controlados a víctimas, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) reveló que la falsa psiquiatra permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones en su contra.

Cabe recordar que en 2024, el caso de Marilyn Cote se viralizó quien ya enfrenta cargos similares desde noviembre de 2024, pues usaba credenciales falsificadas de psiquiatría para prometer curas rápidas de depresión y ansiedad.

Esto provocó que la imputada acumulara denuncias por fraude, usurpación de profesión y amenazas, mismas razones por las cuales permanece en prisión preventiva desde entonces; actualmente suma 9 procesos.