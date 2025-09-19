Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que desconcertó a todo México, habría asumido el liderazgo religioso en la prisión femenil de Ciudad Serdán, en Puebla, gracias a sus “habilidades” de persuasión y oratoria.

Esta noticia ha generado desconcierto, pues a Marilyn Cote se le atribuyen delitos como:

Atender pacientes sin cédula profesional

Recetar medicamentos controlados

Poner en riesgo la salud de decenas de personas

Sin embargo, la vida de Marilyn Cote ha dado un nuevo giro al reportarse que ahora lidera actividades religiosas entre sus compañeras de prisión, en el estado de Puebla.

Fiscalía de Puebla tiene evidencia contra Marilyn Cote (Marilyn Cote)

Genera alarma la influencia de Marilyn Cote sobre internas de la prisión femenil en Puebla

De acuerdo con medio locales, Marilyn Cote aprovechó las habilidades que demostró como “psiquiatra” para posicionarse como guía espiritual en la prisión femenil de Ciudad Serdán.

Según TVyNovelas, Marilyn Cote participa en rezos diarios e incluso dirige grupos de catecismo, lo que ha generado alarma entre sus detractores, quienes recuerdan la gran habilidad de convencimiento de la mujer.

Un ejemplo de la peligrosidad de sus habilidades, según recordaron en redes, es el caso de Brayan, exnovio de Marilyn Cote, quien fue drogado y obligado por la falsa psiquiatra para casarse con ella.

Hasta junio de 2025, Marilyn Cote acumula siete vinculaciones a proceso: cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos.