El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, dio inicio a una jornada más del programa “El Día del Pueblo, La Capital te Escucha”, el cual tiene como objetivo atender de manera personal las solicitudes e inquietudes de la ciudadanía.

Pepe Chedraui visita colonia Álamos Vista Hermosa

Durante esta jornada, el alcalde visitó la colonia Álamos Vista Hermosa, donde estuvo acompañado de diversos funcionarios y titulares de las dependencias:

  • Sindicatura Municipal
  • Secretaría General de Gobierno
  • Secretaría del Ayuntamiento
  • Tesorería Municipal
  • Secretaría de Movilidad e Infraestructura
  • Secretaría de Servicios Públicos
  • Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
  • Secretaría de Economía y Turismo
  • Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
  • Secretaría de Medio Ambiente
  • Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
  • Organismo Operador del Servicio de Limpia
  • Sistema Municipal DIF

El mandatario trabajó mediante mesas de trabajo donde se dio atención personalizada y cercana a las solicitudes ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la cercanía con las y los habitantes de cada región.

Con esta estrategia, Pepe Chedraui se compromete a mantener un gobierno cercano y con las puertas abiertas para atender las necesidades ciudadanas, con el objetivo de mejorar la entidad.