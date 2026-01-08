El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, dio inicio a una jornada más del programa “El Día del Pueblo, La Capital te Escucha”, el cual tiene como objetivo atender de manera personal las solicitudes e inquietudes de la ciudadanía.

Pepe Chedraui visita colonia Álamos Vista Hermosa

Durante esta jornada, el alcalde visitó la colonia Álamos Vista Hermosa, donde estuvo acompañado de diversos funcionarios y titulares de las dependencias:

Sindicatura Municipal

Secretaría General de Gobierno

Secretaría del Ayuntamiento

Tesorería Municipal

Secretaría de Movilidad e Infraestructura

Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana

Secretaría de Economía y Turismo

Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano

Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género

Organismo Operador del Servicio de Limpia

Sistema Municipal DIF

El mandatario trabajó mediante mesas de trabajo donde se dio atención personalizada y cercana a las solicitudes ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la cercanía con las y los habitantes de cada región.

Con esta estrategia, Pepe Chedraui se compromete a mantener un gobierno cercano y con las puertas abiertas para atender las necesidades ciudadanas, con el objetivo de mejorar la entidad.