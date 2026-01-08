El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, dio inicio a una jornada más del programa “El Día del Pueblo, La Capital te Escucha”, el cual tiene como objetivo atender de manera personal las solicitudes e inquietudes de la ciudadanía.
Pepe Chedraui visita colonia Álamos Vista Hermosa
Durante esta jornada, el alcalde visitó la colonia Álamos Vista Hermosa, donde estuvo acompañado de diversos funcionarios y titulares de las dependencias:
- Sindicatura Municipal
- Secretaría General de Gobierno
- Secretaría del Ayuntamiento
- Tesorería Municipal
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- Secretaría de Servicios Públicos
- Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- Secretaría de Economía y Turismo
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- Secretaría de Medio Ambiente
- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
- Organismo Operador del Servicio de Limpia
- Sistema Municipal DIF
El mandatario trabajó mediante mesas de trabajo donde se dio atención personalizada y cercana a las solicitudes ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la cercanía con las y los habitantes de cada región.
Con esta estrategia, Pepe Chedraui se compromete a mantener un gobierno cercano y con las puertas abiertas para atender las necesidades ciudadanas, con el objetivo de mejorar la entidad.