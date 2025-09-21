La presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, encabezó la inauguración del desayunador escolar en la Secundaria Técnica No. 112, un espacio que impactará de forma directa en la alimentación y bienestar de 190 alumnas y alumnos de la capital poblana.

Con este esfuerzo, se impulsa una correcta nutrición que fortalezca el desarrollo académico, la salud integral y la construcción de espacios dignos para la juventud.

MariElise Budib y Pepe Chedraui refuerzan su compromiso con la niñez poblana

Durante el evento, Budib destacó que junto con el presidente municipal, Pepe Chedraui, continuarán trabajando por la niñez poblana bajo el lema “alimentar bien es crecer mejor”.

Este comedor es un espacio donde los estudiantes podrán recibir una alimentación sana. Pero es más que una alimentación, además de tener comida en la mesa, también significa mejorar su aprovechamiento escolar, crecer, desarrollarse, tener más energía para aprender, mejor concentración y construir un futuro con más oportunidades MariElise Budib

Tras un recorrido por las instalaciones, la presidenta del SMDIF constató el equipamiento y la adecuación del espacio, que será de gran utilidad para el alumnado.

MariElise Budib inaugura desayunador en la Secundaria Técnica No. 112 de Puebla (Cortesía)

El nuevo desayunador escolar permitirá que 190 alumnas y alumnos reciban alimentos nutritivos de manera regular, lo que fortalecerá tanto su rendimiento académico como su salud integral.

Padres de familia destacan el apoyo de MariElise Budib

La plantilla docente y la comunidad escolar celebraron el beneficio, destacando la importancia de la nutrición en el aprovechamiento escolar y el desarrollo de adolescentes más saludables y con mayores oportunidades.

A nombre del comité de padres de familia, como representante, quiero agradecer a las autoridades el comedor que hoy nos equipan y nos instalan. Realmente es algo muy bueno para nuestros hijos, pues influye para su buena nutrición, influye para que nosotros como padres de familia estemos tranquilos que ellos estarán recibiendo los nutrientes que necesitan Leonora, integrante del comité de padres de familia

MariElise Budib inaugura desayunador en la Secundaria Técnica No. 112 de Puebla (Cortesía)

Con esta acción, la comunidad escolar subrayó que la alimentación es clave para el desarrollo integral y que este desayunador se convierte en un aliado en la formación de jóvenes de la zona sur de Puebla Capital.