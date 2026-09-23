Miguel Márquez Ríos se convirtió en “Lord Cachetadas” tras viralizarse un video del diputado del PVEM en Puebla, cacheteando a uno de sus compañeros por una candidatura.

En el video, donde se distingue la voz del diputado local de Puebla, cachetea a uno de sus compañeros durante una reunión se enfocaba en las elecciones 2027.

Hasta el momento, Miguel Márquez Ríos no se ha pronunciado sobre la cachetada; sin embargo, es la segunda controversia que protagoniza en últimas semanas.

Diputado del Verde en Puebla se viraliza tras agredir a un compañero: es “Lord Cachetadas”

La tarde de este martes 22 de septiembre se viralizó en redes el video de Miguel Márquez Ríos, diputado del PVEM en Puebla; lo apodan “Lord Cachetadas”.

🗳️📌 DIPUTADO DEL VERDE CACHETEA A COMPAÑERO EN PELEA POR CANDIDATURAS



Miguel Márquez Ríos es diputado local del Partido Verde en Puebla.



Y busca ser candidato a presidente municipal de Huauchinango en 2027.



Pero durante una reunión para definir candidaturas, cacheteó a un… pic.twitter.com/EqXWICkCBe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2026

Esto derivado a que se observa a Miguel Márquez Ríos en una reunión que habría escalado de tono y en medio de la confrontación, el diputado del PVEM cacheteó a su compañero.

Se desconoce hasta el momento la razón detrás de la discusión; sin embargo, en el video se escucha el reclamo de no poner al movimiento por encima ni procurar la fuente de trabajo.

También se escucha un cuestionamiento a Miguel Márquez Ríos, sobre el por qué le pegó a su compañero quien sería del PVEM, para después señalar que “le vale madres”.

Al reclamo se suma que no puede restarle importancia, ya que Miguel Márquez Ríos sería dirigente del PVEM y debe guardar respeto al resto de los militantes.

Miguel Márquez Ríos buscaría candidatura a Huauchinango en medio de polémicas

Miguel Márquez Ríos no se ha pronunciado, pero se presume que el móvil de la cachetada fue por competencia para la alcaldía de Huauchinango.

Sin embargo, el apodo de “Lord Cachetadas” y el video no es la única controversia que protagoniza Miguel Márquez Ríos, quien fue acusado de operar una mina ilegal de criptomonedas.

Dicha granja fue encontrada en un inmueble del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual dirige Miguel Márquez Ríos en el municipio de Juan Galindo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desligó en días recientes a Miguel Márquez Ríos, ya que afirma que no hay elementos que lo relacionen con dicha red.