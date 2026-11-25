El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco González, reveló que Juan Pablo Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero asesinado en días pasados, se hacía pasar como notario en la entidad.

Por la información que nosotros recabamos entre los vecinos, es que se hacía pasar por notario. Francisco Sánchez González. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Ante medios de comunicación, el funcionario estatal dio a conocer que las investigaciones han permitido establecer que el sujeto abatido el 21 de noviembre tenía 6 meses viviendo en Lomas de Angelópolis.

Cabe destacar que Juan Pablo Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, fue asesinado durante un ataque armado directo cometido por 3 sujetos hasta el momento no identificados.

Sobrino de Caro Quintero asesinado en Puebla se hacía pasar como notario

En seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Juan Pablo Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, autoridades de Puebla revelaron que el sujeto se hacía pasar como notario público.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Francisco Sánchez González, declaró que ha podido identificar que el individuo vivía en el estado desde hace 6 meses.

Asimismo, refirió que con base en testimonios recabados entre vecinos se ha logrado establecer que Juan Pablo Quintero afirmaba que era notario, pero no contaba con formación ni credenciales para ello.

De la misma forma destacó que por medio de la información recabada se puede determinar que el sobrino de Caro Quintero también decía que vivía en la Ciudad de México (CDMX), pero “iba y venía”.

Incluso dio a conocer que previo a ser asesinado ya había vivido situaciones graves de violencia, pues 2 de sus hijos integrantes de una célula delictiva, fueron asesinados en el Estado de México.

Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Rafael Caro Quintero (Especial)

Juan Pablo Quintero, sobrino de Caro Quintero fue asesinado en Puebla

El sábado 21 de noviembre, Juan Pablo Quintero, sobrino de Caro Quintero, fue asesinado a tiros junto a su escolta en Lomas de Angelópolis III, Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

El ataque fue ejecutado alrededor de las 16:12 horas, en el bulevar de los Lagos, cerca del acceso al fraccionamiento Parque Michoacán, donde Quintero Navidad, de 53 años, estaba paseando a sus perros.

En el lugar, tres hombres vestidos de negro dispararon desde una barda perimetral, causando heridas mortales a las víctimas, quienes fueron recibidos por paramédicos que solo confirmaron sus muertes.

Los agresores huyeron en un Kia Forte blanco con placas del Estado de México y dejaron un arma larga calibre .223, horas después el vehículo fue localizado abandonado en un terreno baldío.

La Fiscalía de Puebla informó que ya se investiga el asesinato de Juan Pablo Quintero, de quien no se tiene identificado que realizara operaciones criminales en la entidad.

Hasta el cierre de los reportes, no hay detenidos por el doble homicidio , mientras que la Fiscalía continúa las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.