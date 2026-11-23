Líder del Cártel de Caborca, señalado como generador de violencia en Sonora y sobrino de Rafael Caro Quintero, asesinado en Lomas de Angelópolis III, Puebla, pero, ¿quién fue Juan Pablo Quintero Navidad? Lo que sabemos.

Las autoridades de Puebla dieron a conocer que Juan Pablo Quintero Navidad fue asesinado en las inmediaciones del Parque Michoacán, en Santa Clara Ocoyucan, alrededor de las 17:00 horas, del 21 de noviembre, por presuntos sicarios.

¿Quién fue Juan Pablo Quintero Navidad?

Juan Pablo Quintero Navidad alias “El 25″ era sobrino de Rafael Caro Quintero, con quien fundó el Cártel de Caborca así como señalado como uno de los generadores de violencia en Sonora.

También era hermano de Sagid Emilio Quintero Navidad “El Cadete”, creador de la célula delictiva “Los Mata Salas”, señalada como el principal generador de violencia en Sonora, detenido en 2017 en Estados Unidos.

El 21 de noviembre de 2026, Juan Pablo Quintero Navidad fue asesinado en Lomas de Angelópolis III, junto a su escolta, un presunto militar retirado; hasta el momento no hay detenidos por el ataque armado.

¿Quién fue Juan Pablo Quintero Navidad? sobrino de Rafael Caro Quintero (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Juan Pablo Quintero Navidad?

Al momento de su muerte, se sabe que Juan Pablo Quintero Navidad tenía 53 años.

¿Qué signo zodiacal era Juan Pablo Quintero Navidad?

Aunque se desconoce la fecha de cumpleaños de Juan Pablo Quintero Navidad, se señala que el mismo 21 de noviembre se encontraba celebrándolo en el salón de eventos del fraccionamiento Parque Michoacán, por lo que bajo hipótesis, sería del signo Libra.

¿Quién era la esposa de Juan Pablo Quintero Navidad?

Habría sido su esposa, identificada como Frida, quien reconoció el cuerpo de Juan Pablo Quintero Navidad, sin tener mayores detalles al respecto.

¿Juan Pablo Quintero Navidad tuvo hijos?

Sí, Juan Pablo Quintero Navidad tiene dos hijos identificados, Juan Pablo y Emilio Antonio Quintero Martínez, quienes fueron asesinados en diciembre 2025, en Cuautitlán Izcalli, quienes mantenían operaciones en CDMX.

¿Quién fue Juan Pablo Quintero Navidad? sobrino de Rafael Caro Quintero (Redes sociales)

¿Qué estudió Juan Pablo Quintero Navidad?

Se desconoce el grado de estudios de Juan Pablo Quintero Navidad.

¿En qué trabajó Juan Pablo Quintero Navidad?

En 2017, Juan Pablo Quintero Navidad fundó en conjunto con su hermano, Sajid Emilio y su tío, Rafael Caro Quintero, el Cártel de Caborca, que mantenía operaciones mayormente en Sonora, pero también en CDMX y Quintana Roo.

Juan Pablo Quintero Navidad también fundó como líder del Cártel de Caborca el brazo armado La Plaza, además de exportar drogas a Estados Unidos y Europa, mientras mantenía un bajo perfil, ya que se presentaba ante sus vecinos como notario.

De momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla sigue investigando si mantenía operaciones criminales en la entidad, así como antecedentes en sus inmediaciones.