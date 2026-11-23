La Fiscalía de Puebla informó este lunes 23 de noviembre sobre el asesinato de Juan Pablo Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, ocurrido durante el fin de semana en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis III.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la fiscalía, el atentado fue perpetrado por tres hombres armados que sorprendieron a la víctima y a su custodio mientras caminaban con sus mascotas.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt aclaró que no existían indicios de actividades criminales operadas por Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, en territorio poblano, pues apenas llevaba unos meses residiendo en la zona.

La Fiscalía de Puebla descarta que el sobrino de Caro Quintero encabezara o realizara actividades criminales dentro del estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, a través de su titular Idamis Pastor Betancourt, descartó que Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Rafael Caro Quintero, realizara operaciones delictivas o encabezara una célula criminal en la entidad.

Las investigaciones señalan que la víctima llevaba entre cuatro y seis meses habitando en una casa del fraccionamiento Parque Michoacán, en Lomas de Angelópolis III (Santa Clara Ocoyucan).

Entre sus pertenencias se localizó una credencial para votar que aún registraba su domicilio oficial en Tecámac, Estado de México, lo que evidencia que su estancia en la zona era reciente y no había actualizado su residencia.

Las áreas de investigación indicaron que las actividades ilícitas asociadas a Quintero Navidad (relacionado con el Cártel de Caborca y el grupo ‘La Plaza’) se concentraban en el noroeste del país, principalmente en Sonora.

Su presencia en Puebla correspondía a un patrón de resguardo personal y no a la extensión de un centro de operaciones.

La Fiscalía de Puebla presenta la cronología minuto a minuto del asesinato del sobrino de Caro Quintero

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla presentó la cronología e informe oficial sobre el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad (alias “El 25”) y su escolta Paulino (exmilitar).

Cronología minuto a minuto del atentado (sábado 21 de noviembre):

15:00 horas: Juan Pablo asistió a una celebración de cumpleaños con su familia en el salón de eventos de Parque Michoacán.

15:22 horas: Salió del inmueble en compañía de su escolta para pasear a sus dos perros.

16:12 horas: Tres hombres vestidos de negro se acercaron a la barda perimetral y dispararon a distancia contra ambas víctimas sin ingresar al fraccionamiento.

16:15 horas: Se reportó el deceso de ambos por disparos de arma de fuego. Los sicarios huyeron en un automóvil Kia Forte blanco con placas del Estado de México y dejaron abandonada en el lugar un arma larga calibre .223.

16:45 horas: Corporaciones policiales ubicaron el vehículo abandonado en un terreno baldío cercano a Angelópolis, encontrando en su interior una pistola calibre 9 mm.

Juan Pablo, sobrino de Caro Quintero (Especial)

La autoridad ministerial aclaró que las indagatorias continúan abiertas para identificar a los responsables materiales y establecer las causas definitivas del ataque.