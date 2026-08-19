Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desarrollaron nanomateriales a base de óxido de silicio (SiO2​) y extractos naturales.

Esta formulación permite combatir con hasta un 90% de efectividad las plagas en pinos y encinos provocadas por las larvas del llamado gusano barrenador, así como patógenos del hongo diplodia sapinea.

El proyecto está encabezado por el doctor José Albino Moreno Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, en colaboración con un equipo multidisciplinario de docentes y estudiantes de la maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, la Facultad de Ingeniería Química y la Universidad Autónoma de Baja California.

BUAP prueba con éxito un inhibidor de plagas para encinos y pinos en La Malinche

El doctor José Albino Moreno Rodríguez explicó que los trabajos del Laboratorio de Síntesis y Nanomateriales incluyeron pruebas directas en la reserva protegida de La Malinche, en Tlaxcala, donde el gusano barrenador deteriora los troncos hasta secar las especies forestales.

El tratamiento funciona mediante la combinación de óxido de silicio con extractos de las plantas afectadas, creando una solución biocompatible que actúa a modo de vacuna sin generar reacciones adversas en la flora.

Entre los principales resultados de esta tecnología destacan:

Eliminación del 90% del hongo diplodia sapinea en pinos del Jardín Botánico de la BUAP en un periodo de 15 días.

Reducción del 95% en las poblaciones de ninfas que afectan a los árboles de aguacate.

BUAP crea "vacuna" con nanomateriales que elimina 90% de plagas en pinos y encinos. (Cortesía )

Equipo de la BUAP diversifica la aplicación de nanomateriales hacia el sector salud

Respecto a las características del insecto, el investigador precisó que el gusano barrenador que daña la vegetación proviene de una avispa, a diferencia de la variante que afecta al ganado vacuno, originada por una mosca.

Dentro de la estructura de investigación, la doctora Liliana Aurora Moreno Rodríguez estuvo a cargo de la síntesis y caracterización de los insumos, mientras que el doctor Eduardo Alejandro Valdez Torija coordinó el análisis estadístico y la selección de componentes.

La versatilidad de estas formulaciones ha permitido al grupo académico explorar proyectos en materia médica, participando en rondas de inversión como FidBan con propuestas orientadas al tratamiento de úlceras varicosas y lesiones por pie diabético.

Actualmente, el Laboratorio de Síntesis y Nanomateriales de la BUAP desarrolla nuevos proyectos científicos con la integración de alumnos a través de servicio social, prácticas profesionales y tesis de licenciatura y posgrado, consolidando el desarrollo tecnológico e institucional de la universidad.