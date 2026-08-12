La BUAP participará en el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, una iniciativa federal que busca aprovechar las capacidades de supercómputo y tecnología para desarrollar soluciones a problemas de impacto nacional.

La iniciativa es encabezada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y reúne a nueve instituciones de educación superior y centros de investigación del país, entre ellas la BUAP, la UNAM, la UAM, el IPICYT, el CICESE, el CIMAT, el Cinvestav, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Sonora.

La participación de la BUAP se realizará a través del Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS), infraestructura que desde su inauguración, hace poco más de una década, ha apoyado más de 500 proyectos científicos en áreas como Física Computacional de Materiales, Nanociencia, Astrofísica y Química.

¿Qué hará la BUAP en el Clúster Nacional de Supercómputo e IA?

Miguel Ángel Peña Azpiri, director del LNS, explicó que el supercómputo permite utilizar miles de procesadores de manera paralela para resolver problemas de gran complejidad.

Esto hace posible realizar en horas o días cálculos que con equipos convencionales podrían requerir meses o años, además de reducir la necesidad de realizar pruebas físicas que pueden resultar costosas o difíciles de llevar a cabo.

El primer paso de la alianza será establecer la estructura de gobierno del clúster mediante un Consejo Directivo, que estará encabezado por la Secihti y contará con representantes de las nueve instituciones participantes.

También se conformará un Comité Científico Académico, integrado por representantes de los nodos, especialistas técnicos e investigadores con experiencia en cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial.

El objetivo será definir las líneas de trabajo y orientar las capacidades del clúster hacia proyectos seleccionados por su mérito científico y por su capacidad para contribuir a resolver problemas nacionales.

Como parte de esta estrategia, se reforzará la infraestructura tecnológica y se establecerán redes de alta velocidad para conectar los diferentes nodos de supercómputo.

Supercómputo e IA podrán aplicarse en clima, salud y energía

Las capacidades del nuevo clúster podrán utilizarse en distintas áreas de investigación. Entre ellas se encuentran la oceanografía, búsqueda de pozos petroleros, análisis de terremotos, modelación climática vinculada con la agricultura y desarrollo de fármacos.

Peña Azpiri señaló que la colaboración también permitirá incorporar infraestructura de datos e inteligencia artificial a los programas académicos de las instituciones participantes.

De esta manera, los estudiantes podrán realizar estancias en otros centros de investigación y trabajar de manera coordinada en proyectos relacionados con inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento.

En el caso de la inteligencia artificial, el objetivo será impulsar su estudio tanto desde una perspectiva teórica como práctica, además de analizar sus beneficios y posibles perjuicios bajo criterios éticos.

BUAP impulsará uso de GPU para reducir tiempos de investigación

Otro de los objetivos será que los investigadores adapten sus proyectos para utilizar equipos especializados en inteligencia artificial, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU).

Estas unidades permiten aprovechar una gran capacidad de procesamiento paralelo para resolver problemas matemáticos y computacionales complejos.

De acuerdo con el director del LNS, una vez que los códigos sean adaptados a este tipo de procesadores, algunos cálculos que anteriormente requerían años podrían realizarse en días u horas.

Actualmente, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México forma parte de un consorcio con la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, además de atender proyectos de entidades como Quintana Roo, Yucatán, Guerrero y Oaxaca.

Con su incorporación al Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, el LNS de la BUAP mantendrá sus proyectos y colaboraciones actuales, pero tendrá acceso a mayores capacidades tecnológicas y herramientas para investigación.

La iniciativa también contempla fortalecer la formación de estudiantes en inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento, con la intención de ampliar las capacidades científicas y tecnológicas del país.