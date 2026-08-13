En el marco de la LI Reunión Anual de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, A.C. (AIBIR), se otorgó el premio a la trayectoria académica “Gregorio Pérez Palacios” al doctor José Ramón Eguibar Cuenca, investigador titular del Instituto de Fisiología y director General de Internacionalización de la BUAP.

El premio “Gregorio Pérez Palacios” se otorga durante las reuniones de la AIBIR tomando en cuenta la trayectoria académica del galardonado y las repercusiones de sus investigaciones en el ámbito de la biología de la reproducción.

Dicho reconocimiento recibe el nombre de Gregorio Pérez Palacios, por las aportaciones que dicho científico realizó en el campo de la Biología y los programas de planificación familiar en México.

Investigador José Eguibar recibe premio “Gregorio Pérez Palacios”. (cortesía)

José Ramón Eguibar Cuenca recibe reconocimiento por su trayectoria académica

La LI Reunión Anual de la AIBIR, se celebró en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Juriquilla, ubicado en la ciudad de Querétaro, y congregó a científicos que desarrollan líneas de investigación en diversas áreas de la biología de la reproducción.

La AIBIR se fundó en 1975 con el objetivo de fortalecer la vinculación entre investigadores mexicanos, además de promover el intercambio de información entre científicos nacionales y extranjeros.

Mientras que el doctor José Ramón Eguibar Cuenca ingresó a la academia a finales de los años noventa y desde entonces ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la investigación.

Investigador José Eguibar recibe premio “Gregorio Pérez Palacios”. (cortesía)

Investigador BUAP destaca respaldo de la institución

Tras recibir el premio “Gregorio Pérez Palacios”, el investigador titular del Instituto de Fisiología y director General de Internacionalización de la BUAP destacó la importancia del reconocimiento y el respaldo que ha recibido de la institución.

Recibir este premio fue una cuestión de mucho gusto, y creo que lo más importante, es que se ahondó en mi compromiso con la institución y con los estudiantes que están en el laboratorio. Estos reconocimientos sí son personales, pero creo que son institucionales, si yo no hubiera tenido el cobijo de la BUAP, no hubiera podido obtener este premio, es muy importante el apoyo por muchos años, para que lleguen los estudiantes y motivarlos; todos y cada uno juegan un papel muy importante en este tipo de logros. José Ramón Eguibar Cuenca, investigador titular del Instituto de Fisiología y director General de Internacionalización de la BUAP

El reconocimiento recibido por José Ramón Eguibar Cuenca destaca su trayectoria académica y las repercusiones de sus investigaciones en el campo de la biología de la reproducción, además de reconocer el trabajo desarrollado junto con estudiantes e integrantes de su laboratorio.