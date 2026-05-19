BUAP anuncia ingreso directo a 99 programas educativos para Admisión 2026.

La Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, informó que la institución implementará el ingreso directo en 99 programas educativos para el Proceso de Admisión 2026, por lo que las y los aspirantes que realizaron exitosamente su registro no tendrán que presentar examen de admisión.

La medida forma parte de la estrategia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior y superior, tras analizar las condiciones y capacidad de cada programa académico para garantizar espacios suficientes.

BUAP detalla requisitos y programas con ingreso directo para Admisión 2026

La institución explicó que los programas incluidos en este esquema fueron evaluados conforme a los cupos establecidos por los Consejos de Unidad Académica. Para verificar si el programa elegido cuenta con ingreso directo, las y los aspirantes deberán imprimir su Formato de Asignación, donde se especificará esta información.

Las y los estudiantes beneficiados deberán cumplir con todas las fechas, requisitos y procedimientos establecidos en la convocatoria de inscripción, la cual será publicada el próximo 18 de julio.

En el caso de los programas de nivel medio superior y superior que no formen parte de este esquema, las y los aspirantes sí deberán presentar la evaluación virtual el próximo 20 de junio, conforme a lo establecido en la convocatoria oficial.

Del total de programas con pase directo para el Proceso de Admisión 2026, 10 corresponden al nivel medio superior, de los cuales dos se ubican en la capital poblana y ocho en complejos regionales.

BUAP ofrecerá ingreso directo en 99 programas académicos para 2026. (Cortesía)

En nivel superior, la BUAP habilitó 89 programas profesionales distribuidos en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y de la Salud, así como Ingeniería y Ciencias Exactas.

Estas opciones estarán disponibles en modalidad escolarizada, a distancia, mixta y semiescolarizada tanto en Puebla capital como en complejos regionales.

Las y los interesados podrán consultar el listado completo de programas con ingreso directo en la página oficial de la BUAP (https://bsu.buap.mx/gkx).