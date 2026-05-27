El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) Puebla del ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, obtuvo el reconocimiento Platinum otorgado por la World Stroke Organization (WSO).

El galardón fue entregado a través de la iniciativa internacional Angels Awards, que reconoce la atención oportuna y los resultados obtenidos en el tratamiento de pacientes con ictus o enfermedad vascular cerebral.

HRAE Puebla del ISSSTE destaca por atención rápida a pacientes con ictus

El coordinador de Urgencias y Terapia Intensiva del nosocomio, Carlos Cruz Delgado, explicó que el reconocimiento acredita que la unidad médica cuenta con la infraestructura y capacidad necesarias para realizar una tomografía en menos de 60 minutos.

Asimismo, destacó que el hospital puede aplicar de manera inmediata el protocolo de fibrinólisis, tratamiento utilizado para disolver coágulos sanguíneos desde el momento en que el paciente con ictus llega al servicio de urgencias.

El especialista detalló que la plataforma de la WSO integra el análisis, estudio y clasificación de los casos atendidos con disfunciones neurológicas, lo que permite evaluar el cumplimiento del llamado “tiempo aguja”, considerado fundamental para salvar la funcionalidad del paciente.

Este intervalo crítico contempla el tiempo entre la llegada del paciente al hospital y la administración del medicamento para disolver coágulos, cuyo estándar internacional debe mantenerse entre 45 y 60 minutos para minimizar daños cerebrales o cardíacos.

Atención inmediata del ISSSTE Puebla evitó secuelas graves por enfermedad vascular cerebral

Carlos Cruz Delgado informó que durante el primer trimestre de 2026, periodo evaluado para otorgar el reconocimiento, el equipo de urgencias atendió a 46 pacientes que recibieron tratamiento fibrinolítico para disolver coágulos sanguíneos graves que obstruían vasos sanguíneos.

El médico destacó que los eventos vasculares cerebrales isquémicos pueden provocar secuelas permanentes como pérdida del habla, visión, sensibilidad o movilidad; sin embargo, gracias a la atención rápida y especializada, los pacientes atendidos lograron evitar limitaciones funcionales severas.

Finalmente, el urgenciólogo reconoció el trabajo conjunto de las áreas de urgencias, imagenología, neurología y neurología endovascular, al señalar que el reconocimiento Platinum refleja la capacidad médica, tecnológica y humana del hospital para atender a los derechohabientes.

Este avance coincide con el compromiso del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum de fortalecer los servicios de salud y cumplir estándares médicos internacionales en beneficio de la derechohabiencia.