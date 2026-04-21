Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, anunció el fortalecimiento del primer nivel de atención médica con la construcción, instalación y equipamiento de 500 nuevos consultorios en centros de trabajo a nivel nacional.

Esta estrategia busca ampliar la cobertura de servicios de salud y mejorar la atención para millones de derechohabientes en todo el país.

Martí Batres fortalece la atención primaria del ISSSTE con nuevos consultorios

El titular del ISSSTE explicó que esta acción forma parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirá duplicar los 500 consultorios existentes.

Detalló que, al inicio de su administración, el Instituto contaba con 500 consultorios, principalmente de atención familiar, por lo que se planteó la meta de sumar otros 500 espacios para fortalecer el sistema de salud.

En ese sentido, precisó que 200 nuevos consultorios serán instalados durante 2026, mientras que 300 más se habilitarán en el resto del sexenio. Estos espacios contarán con personal médico, enfermería y medicamentos del cuadro básico.

Finalmente, Martí Batres subrayó que esta expansión permitirá incrementar la capacidad territorial del ISSSTE y mejorar la atención en beneficio de 13.9 millones de derechohabientes en México.