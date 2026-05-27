Monterrey concluyó la rehabilitación integral de la calle Villagrán, una de las vialidades con mayor carga vehicular en el sector de la Central de Autobuses, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la Calzada Guadalupe Victoria y la avenida Cristóbal Colón, donde se rehabilitaron cerca de cuatro mil metros cuadrados de superficie con concreto hidráulico, material que ofrece mayor durabilidad ante el tránsito constante de autobuses y vehículos pesados.

Monterrey moderniza infraestructura vial y servicios urbanos en calle Villagrán

Además de la pavimentación, el proyecto contempló la renovación de infraestructura subterránea, incluyendo líneas de agua potable, drenaje sanitario, gas y fibra óptica, con el objetivo de evitar futuras afectaciones en la vialidad y mejorar los servicios urbanos del sector.

Con la reapertura de la calle Villagrán, se restableció la circulación vehicular en sentido norte-sur, lo que permitirá agilizar el tránsito y facilitar el acceso tanto para usuarios del transporte foráneo como para automovilistas que diariamente transitan por la zona.

Las labores de rehabilitación continuarán en calles aledañas como Celestino Negrete y José Miguel Domínguez, dentro de un plan de intervención urbana enfocado en modernizar la infraestructura vial cercana a la Central de Autobuses.

Las obras forman parte de una estrategia integral de mejoramiento vial en una de las zonas más importantes para la movilidad y el transporte foráneo en Monterrey.

Con este tipo de proyectos, Monterrey busca fortalecer la movilidad urbana y responder al incremento de tránsito vehicular en puntos estratégicos de la ciudad.