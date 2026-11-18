Hoy 18 de noviembre de 2026 se reportó que en Poza Rica y norte de Veracruz hubo quema de vehículos y arrojaron ponchallantas un grupo de hombres que hasta ahora se desconocen sus identidades.

Por la jornada de violencia en Poza Rica y norte de Veracruz, se ha desplegado un operativo de seguridad, aunque aún no hay información oficial de lo sucedido.

Poza Rica y norte de Veracruz amanece con quema de vehículos y ponchallantas

La mañana de hoy se ha reportado distintos hechos delictivos en Poza Rica y el norte de Veracruz, debido a que medios locales informan quema de vehículos además de ponchallantas arrojados en distintos puntos carreteros del estado.

Según la información aún en desarrollo, han sido varios los vehículos quemados en Veracruz que impiden la entrada a Poza Rica y municipios del norte del estado.

Sumado a ello, las personas armadas que iniciaron los destrozos arrojaron ponchallantas en las carreteras para también impedir el acceso.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los que están realizando destrozos en Veracruz, pero extraoficialmente se habla de un conflicto entre el crimen organizado.

Los reportes apuntan estos como los puntos donde se han detectado destrozos:

Puente Cazones 1

Puente Cazones 2

Fraccionamiento La Florida

Carretera Poza Rica-Cazones

Carretera Poza Rica-Papantla

Plan de Ayala, Tihuatlán

Quema de vehículos y ponchallantas en Poza Rica y norte de Veracruz despliega operativo

Por los hechos ocurridos esta mañana en Poza Rica y el norte de Veracruz se ha informado de un despliegue de seguridad. Sin embargo, aún no existe un comunicado oficial que de más detalles al respecto.