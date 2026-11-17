Por la conmemoración del 116 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana se llevará a cabo el desfile conmemorativo el próximo 20 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX).

En el desfile del 20 de noviembre participarán más de 2 mil integrantes del ejército, así como de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

Así como charros, niños, niñas y civiles para representaciones históricas y soldados del Servicio Militar Nacional.

Te compartimos la ruta, horarios y cierres viales del próximo viernes 20 de noviembre por el desfile Cívico-Militar por la Revolución Mexicana.

Horario del desfile del 20 de noviembre en CDMX por la Revolución Mexicana

El desfile del 20 de noviembre en la CDMX por el 116 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana dará inició a las 10:00 horas.

Este desfile dará inició en el Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional, en el que participará la presidenta Claudia Sheinbaum, a su regreso de China por el APEC 2026.

Ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX

El desfile del 20 de noviembre dará inició en el Zócalo Capitalino; sin embargo, no se ha confirmado si éste concluirá en el Monumento a la Revolución o en Campo Marte.

El recorrido en el que participarán 2 mil 911 integrantes del Ejército, la fuerza Aérea y Guardia Nacional, pasará por las siguientes calles:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Avenida de la República

En caso de que la ruta se extienda hacia Campo Marte, la ruta pasará por:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Durante el desfile del 20 de noviembre también se desplegará una bandera monumental y 4 banderas de guerra.

Asimismo, participarán:

69 vehículos

16 vehículos antiguos

6 motocicletas

14 aeronaves

486 caballos

3 perros

3 águilas reales

Así como 100 charros civiles, 22 niñas y niños, 15 civiles para representaciones históricas.

Cierres y alternativas viales durante el desfile del 20 de noviembre

Cabe recordar que por el desfile del 20 de noviembre, varias calles sufrirán cortes viales desde las primeras horas del viernes.

Esto en:

Plaza de la Constitución (primer cuadro del Centro Histórico)

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Avenida de la República

Plaza de la República (calles aledañas)

Las alternativas viales son: