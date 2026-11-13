La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que no se tendrá mañanera para el día viernes 20 de noviembre.

Por lo que las conferencias mañaneras de la próxima semana, serán del lunes 16 al jueves 19 de noviembre.

La mañanera del viernes no se realizará, debido a la conmemoración del 116° aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que comenzó el 20 de noviembre de 1910.

Mañaneras de la próxima semana estarán a cargo de Rosa Icela Rodríguez con enlaces de Claudia Sheinbaum desde China

Para la agenda de las mañaneras de la semana del lunes 16 al jueves 19 de noviembre, estas estarán a cargo de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera poder conectarse a las conferencias mañaneras vía enlace directo desde China.

Pues Sheinbaum viajará a China para asistir a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 que se llevará a cabo en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre.

Por lo que la agenda de información de las conferencias mañanera se llevará a cabo tal y como corresponde en cotidianidad con la información y temas del Gobierno de México.