El calendario de la SEP 2026-2027 revela los días que no habrá clases en noviembre 2026 para educación básica; es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Para este noviembre 2026 y de acuerdo con el Calendario de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay tres días sin clases.

En el mismo calendario de la SEP 2026-2027 se establece una fecha de trascendencia histórica que invita a la reflexión de los estudiantes en las aulas.

¿Qué días no habrá clases en noviembre 2026? Calendario SEP 2026-2027 marca puente

En noviembre 2026 habrá tres días sin clases para estudiantes de educación básica incorporadas a la SEP:

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores por el Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre: sin clases en conmemoración a la Revolución Mexicana

Viernes 27 de noviembre: no habrá clases por sesión ordinaria del Consejo Técnico

¿Qué días no habrá clases en noviembre de 2026? Calendario SEP 2026-2027 (Captura de pantalla)

Además de los días sin clases en noviembre 2026, también se espera un día conmemorativo que, dependiendo de cada institución, podría conllevar eventos especiales, que es el día de la Revolución Mexicana.

El viernes 20 de noviembre, en conmemoración al aniversario de la Revolución Mexicana, se espera el desfile Cívico-Militar del año, que inicia alrededor de las 10:00 horas desde el Zócalo de Ciudad de México.

Otro evento en el calendario de la SEP 2026-2027 es el viernes 13 de noviembre, ya que habrá registro de calificaciones, cuyos resultados se darían a conocer del 23 al 26 de dicho mes.

Noviembre 2026 tendrá el penúltimo día feriado del año

Además de que el lunes 16 de noviembre no habrá clases, también es el penúltimo día festivo del 2026, como lo determina el DOF y la Ley Federal del Trabajo.

Tal como establece la Ley Federal del Trabajo, el Día Feriado de noviembre 2026 se considera de descanso obligatorio; o en caso de trabajar, corresponde un salario al doble.

Después de este día feriado de noviembre 2026, el próximo será el viernes 25 de diciembre por Navidad, el último festivo de este año.