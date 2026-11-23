Gobierno de Puebla confirma el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias el ‘El 25′, sobrino de Rafael Caro Quintero.

El sábado 21 de noviembre se registró un ataque en las inmediaciones del parque Michoacán, sobre bulevar de los Lagos en Angelópolis III, donde murieron dos hombres.

Confirman asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Caro Quintero

Samuel Aguilar Pala, secretario de gobernación de Puebla, confirmó la muerte de Juan Pablo Quintero Navidad, quien fue asesinado junto a su escolta, un exmilitar identificado como Paulino ‘N’.

Lo que tengo como reporte es que a las 2:00 de la tarde de ayer que hubo un atentado en Lomas de Angelópolis, el personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él cayó un escolta, un militar retirado Samuel Aguilar Pala, secretario de gobernación de Puebla

El secretario de gobernación de Puebla confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio de los dos hombres y mencionó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla colaborará con el gobierno federal para aclarar la situación.

Matan a presunto sobrino de Caro Quintero en Lomas de Angelópolis (Yazmín Betancourt)

Samuel Aguilar Pala niega que Puebla sea un territorio del narcotráfico y menciona que se siguen las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la identidad de las personas asesinadas en Lomas de Angelópolis y ambos eran originarios de Sinaloa.

Trascendió que los responsables del ataque al sobrino de Caro Quintero huyeron a bordo de un auto gris y el lugar del ataque se encontró un arma de fuego calibre .556.

Esto se sabe de la muerte de Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Caro Quintero

Juan Pablo Quintero Navidad era conocido como “El 25″ y era señalado presuntamente de ser líder del grupo delictivo ‘La Plaza’.

Los primeros reportes indican que Juan Pablo Quintero Navidad y su escolta fueron interceptados por sujetos armados, quienes dispararon contra ellos y luego huyeron del lugar.

La Fiscalía General del Estado de Puebla no ha revelado el motivo del ataque donde murió el sobrino de Caro Quintero, pero estaría relacionado con actividades del narcotráfico.

Las investigaciones determinarán el móvil del homicidio y buscan identificar a los responsables del ataque.