Una explosión de pirotecnia se registró durante una fiesta patronal en la localidad de Acaxilóco, perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso, en Puebla.

El evento, del que resultaron 22 personas heridas, tuvo lugar el pasado lunes 13 de julio de 2026 poco antes de las 10 de la noche.

¿Qué se sabe de la explosión durante fiesta patronal en el municipio de Cuetzalan?

El Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, mediante un comunicado publicado en redes sociales, informó que a través del Centro de Control y Comando (C2), se recibió un reporte sobre una fuerte detonación.

En la quema de fuegos pirotécnicos de arranque, un cuete detonó de manera normal en el aire, pero al descender, la vara que lo sostenía cayó con la mecha prendida, generando chispas al hacer contacto con el suelo.

Las chispas alcanzaron un rollo de cuetes que se encontraban cercanos, generando una cadena de detonación del material pirotécnico.

La detonación desató pánico entre los asistentes y movilizó servicios de emergencia.

Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Comisión Nacional de Emergencia activaron protocolos de seguridad ante la emergencia causada por acumulación de pirotecnia.

Explosión durante fiesta patronal en el municipio de Cuetzalan (Cuetzalan del Progreso / Facebook)

22 personas heridas deja explosión en fiesta patronal en Cuetzalan

El accidente que se desarrolló durante la celebración religiosa y tradicional en el municipio de Cuetzalan del Progreso, dejó 22 personas heridas, reportó el sitio Quadratin Puebla.

De las 22 personas heridas, 15 de ellas, con lesiones graves, fueron trasladadas al Hospital General de Cuetzalan para recibir atención medica correspondiente.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, entre las víctimas hay una menor de 3 años de edad, quien se encuentra fuera de peligro, pero bajo observación.

La tragedia vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que implica el uso de la pirotecnia en eventos masivos.