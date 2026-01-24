La diputada local de Morena, Nay Salvatori, propuso castigar con cárcel a quienes simulen desapariciones en el estado de Puebla, como respuesta a la “desaparición voluntaria” de Lidya Valdivia en el Estado de México.

“Tenemos que enfocarnos en encontrar a las personas que realmente sí lo necesitan, en encontrar a tantas mujeres desaparecidas [...] no en gente inmadura que por temas personales decide simplemente desaparecer y paralizar a todo un estado, gastando recursos del mismo”

Según informó la Fiscalía de Puebla, la joven poblana de 28 años se habría ido por voluntad propia luego de fingir un embarazo durante nueve meses, circunstancias que aún no han sido explicadas.

En ese contexto, Nay Salvatori -quien fue motivo de críticas por fingir un atentado en 2024- adelantó que en próximos días presentará una iniciativa para proponer castigos severos en estos casos ante el Congreso de Puebla.

Nay Salvatori propone sanciones por fingir desapariciones; van 4 casos similares en Puebla

Nay Salvatori justificó que, ante la "irresponsabilidad de ciudadanos" que paralizan carreteras y gastan recursos por fingir desapariciones, propondrá castigos severos para quienes se ausenten voluntariamente en Puebla.

Hallazgo de Lidya Valdivia (Especial)

En ese estado, suman cuatro personas que desaparecen voluntariamente, siendo el caso más reciente el de Lidya Valdivia que se trasladó al Estado de México tras advertir que estaba siendo perseguida por al menos cuatro sujetos.

Otro caso similar fue el de la activista Sheridan Mata en el 2024, quien apareció cinco días después de haber denunciado agresiones por parte del padre del hijo que gestaba; sin embargo, no presentaba antecedentes de un embarazo.

En el año 2019 se registraron dos casos más, el de Yareli Sánchez Minero y Norma Mercedes Jiménez López, quienes también fingieron un embarazo y decidieron fingir su desaparición.

Familia de Lidya Valdivia rompen el silencio tras hallazgo de la joven

En medio de la ola de críticas contra la familia de Lidya Valdivia, la hermana de la joven agradeció a quienes se unieron a la búsqueda y sostuvo que no tenían conocimiento de el que embarazo fuera falso.

“Como familia, nosotros sabíamos que mi hermana estaba embarazada porque nunca vivimos algo que nos hiciera dudar”

De la misma manera, añadió que el esposo de Lidya Valdivia también creía que la joven estaba embarazada; “Nadie imaginó algo distinto. Nunca hubo indicios de nada que nos hubiera hecho dudar o sospechar”.

No obstante, evitó dar detalles sobre los motivos detrás del falso embarazo y sobre la ausencia de Lidya Valdivia.