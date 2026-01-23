La Fiscalía de Puebla confirmó el hallazgo con vida de Lidya Valdivia, aunque descartó que la joven presentase un embarazo reciente como se informó el día de su desaparición, reportada el 18 de enero de 2026.

“Cabe mencionar que Lidya N se encuentra sana, sin datos de un embarazado reciente” Fiscalía de Puebla

A través de un comunicado, se informó que Lidya Valdivia fue localizada a las 16:00 horas en el municipio de Tepetixtla, en el Estado de México, luego de un amplio trabajo de búsqueda.

El día de su desaparición, Lidya Valdivia había enviado a su esposo audios y una fotografía en los que pedía ayuda, alertando que sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil la perseguían .

Fiscalía descarta un embarazo reciente de Lydia Valdivia (Fiscalía de Puebla)

Nota en desarrollo. En breve más información...