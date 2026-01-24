Diputadas del PAN y Morena en Puebla se enfrentan por iniciativa para sancionar simulación de desapariciones.

Enfrentamiento que se da en el marco del caso de Lydia Valdivia, joven quien supuestamente estaba embarazada y había desaparecido el pasado 18 de enero.

Sin embargo, fue hallada el jueves 22 de enero en el Estado de México, sin señales de embarazo y sin haber sido privada de la libertad.

PAN critica a Morena por iniciativa para sancionar simulación de desapariciones

En una guerra de declaraciones por redes sociales en Puebla, la diputada del PAN, Susana Riestra Piña ha criticado la iniciativa para sancionar la simulación de desapariciones de la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil.

Ante ello, Susana Riestra Piña del PAN acusó que Puebla “ya no aguanta improvisaciones y frivolidad en el trabajo legislativo” ante la próxima propuesta de Morena para sancionar simulación de desapariciones.

“Los que presumen cercanía social, hoy proponer castigar denuncias de desaparición, demuestran algo muy claro no han hablado con una madre buscadora, no han escuchado a una hermana que exige justicia, no han visto a un padre roto por no buscar a su hijo, la propuesta de impulsar Morena en el congreso para castigar a quién mienta sobre una desaparición no solo es innecesaria, es oportunista y muy peligrosa”. Susana Riestra Piña, diputada del PAN

A las declaraciones de Susana Riestra Piña del PAN por iniciativa para sancionar simulación de desapariciones, ya ha respondido la diputada de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil asegurando que la falta de comprensión ante la propuesta.

“En ningún momento se trata de castigar a las personas que generan denuncias, se trata de castigar a las personas que después de una investigación se descubra que todo fue fingido”. Nayeli Salvatori Bojalil, diputada de Morena

Ante ello, la diputada de Morena explicó que no solamente esto casos generan caso al erario para buscar a las personas que realmente están desaparecidas, así como el daño a terceros.

🥊 ¡Se están peliando! 🥊



📣 A propósito del caso Lidya Valdivia 🤰🏻, la diputada del #PAN @susanariestra salió a criticar una propuesta de la diputada de #Morena @Naysalvatori para sancionar en #Puebla a aquellas personas que finjan su desaparición.



🎯 La panista atacó y la… pic.twitter.com/lHGhrtUkad — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) January 24, 2026

Morena presentará iniciativa para sancionar simulación de desapariciones el 29 de enero

Pese al enfrentamiento del PAN y Morena, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil ya se prepara para presentar el próximo jueves 29 de enero la iniciativa para sancionar simulación de desapariciones.

Dicha iniciativa para sancionar simulación de desapariciones busca una una reforma al Código Penal para castigar las desapariciones voluntarias, así como la falsedad de información de parte de la supuesta víctima.