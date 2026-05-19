Circula en redes sociales un video en el que aparece el que es señalado como presunto responsable de la masacre de Tehuitzingo, Puebla en la que fueron asesinadas 10 personas.

En el video de unos cuantos segundos de duración, el sujeto identificado como José Alfredo ‘N’, habla de sus problemas de adicciones y señala a sus familiares como los responsables de ellas.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló que la principal línea de investigación apunta a un conflicto familiar, misma que ha cobrado fuerza tras la aparición del video.

Presunto responsable de la masacre en Tehuitzingo, Puebla aparece en video

La madrugada del 17 de mayo de 2026, 10 personas fueron asesinadas al interior de un rancho agrícola ubicado en la comunidad de Tehuitzingo, Puebla.

Sobre los hechos, la información establece que un sujeto armado ingresó a la propiedad y tras someter y maniatar a 7 integrantes de la familia y 3 trabajadores, les disparó para ejecutarlos.

En torno al caso, el 18 de mayo comenzó a circular en medios y redes sociales un video en el que aparece José Alfredo ‘N’, el presunto responsable de la masacre en Tehuitzingo, Puebla.

José Alfredo T. Presunto culpable de la masacre de 10 personas en Tehuitzingo Puebla, -su familia y trabajadores- afirma en un video que lo

"Obligaban a trabajar" y culpa a sus padres de sus adicciones.



El vídeo habría sido grabado en un #EnVivo o Live, en otra localidad o… pic.twitter.com/8xRNqwje7k — Helisut Córdova (@HelisutCordova) May 18, 2026

En el video de poco más de un minuto de duración, se puede escuchar al sujeto hablando con respecto a sus problemas de adicción a diversas sustancias y culpando a sus familiares por ellos.

En específico, el individuo refiere en el video que su alcoholismo y consumo de drogas como cristal y cocaína, derivó del trabajo extenuante al que era obligado a cumplir por sus familiares.

Versiones indican que fue luego de grabar el clip, que José Alfredo ‘N’ entró al rancho para presuntamente asesinar a sus padres, hermanos, cuñada, una sobrina recién nacida y 3 trabajadores.

Masacre en Tehuitzingo, Puebla, habría ocurrido por conflicto familiar

Un saldo de 10 personas muertas fue el que dejó la masacre en Tehuitzingo, Puebla, ataque que se cometió la madrugada del 17 de mayo dentro de un rancho familiar en Texcalapa.

La información indica que dentro del rancho conocido como La Marihuana, propiedad de la familia Torres Gervacio, 7 familiares y 3 empleados fueron maniatadas y ejecutadas con armas de fuego.

Ante los hechos, la FGE informó que el principal sospechoso es José Alfredo “N”, hijo de los dueños, quien habría escapado de un centro de rehabilitación y buscado venganza contra sus padres.

Tras la masacre, fuerzas de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona sin que hasta el momento haya personas detenidas.