El egresado de la Licenciatura en Biotecnología de la BUAP, Alan Ruiz Santiago, desarrolló Labored, una aplicación que permite a los usuarios agendar citas a domicilio con laboratorios verificados por COFEPRIS.

La plataforma permite gestionar la toma de muestras, comparar precios y elegir el laboratorio que realizará los estudios, con la posibilidad de descargarla en dispositivos móviles.

Egresado BUAP desarrolla aplicación para agendar estudios de laboratorio a domicilio. (cortesía )

Labored conecta a pacientes con laboratorios verificados

Labored se presenta como la primera red de servicios de laboratorios a domicilio que permite a los pacientes gestionar la toma de sus muestras mediante una aplicación móvil.

A través de la plataforma, los usuarios pueden agendar citas, comparar precios y seleccionar entre los laboratorios disponibles, los cuales deben estar verificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

La aplicación funciona bajo un modelo de negocios Business to Business (B2B), por lo que los usuarios pueden descargarla sin costo en sus dispositivos móviles.

Egresado BUAP desarrolla aplicación para agendar estudios de laboratorio a domicilio. (cortesía )

La aplicación busca impulsar a pequeños y medianos laboratorios de Puebla

Otro de los objetivos de Labored es empoderar a pequeños y medianos laboratorios de la ciudad de Puebla que cuentan con buenos equipos, instalaciones y procesos de gestión de calidad.

De esta manera, la plataforma busca facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de estos establecimientos y, al mismo tiempo, generar una red que permita aprovechar la infraestructura de laboratorios locales.

El egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas Alan Ruiz Santiago, destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación profesional para resolver problemas reales.

La educación abre puertas que uno no puede imaginar. El conocimiento, yo que me formé en la Licenciatura en Biotecnología, es algo muy bonito, pero es más bonito aplicarlo al mundo real y resolver problemas reales. Y es algo de lo estoy completamente agradecido con la BUAP, por haberme dado educación con calidad. Alan Ruiz Santiago, egresado de la BUAP