La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, firmó un convenio de colaboración con la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) para ofrecer a los estudiantes oportunidades de fortalecer sus habilidades mediante el servicio social y las prácticas profesionales.

Este acuerdo beneficiará a la comunidad estudiantil al permitirle conocer de cerca el funcionamiento de una institución estratégica para la entidad, además de impulsar la investigación científica aplicada al ámbito deportivo.

BUAP y UDEP unen fuerzas para prácticas profesionales y desarrollo deportivo. (Cortesía)

Lilia Cedillo y “Chelís” destacan la importancia del deporte en la formación profesional

Durante el acto, Lilia Cedillo Ramírez enfatizó que el deporte y la cultura representan las mejores herramientas para prevenir conductas de riesgo en la juventud.

En ese sentido, aseguró que la alianza facilitará que los universitarios lleven a las aulas e instituciones los conocimientos teóricos adquiridos en la Máxima Casa de Estudios.

Por su parte, el rector de la UDEP, José Luis Sánchez Solá “Chelís”, reconoció la destacada formación académica de los alumnos de la BUAP, haciendo un énfasis especial en los estudiantes de la licenciatura en Fisioterapia, quienes brindarán un valioso respaldo técnico y de salud a las y los futuros deportistas del estado.