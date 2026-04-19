El Gobierno del Estado de Puebla informó que, mediante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, se logró la detención de Roberto N., alias “El Bukanas”, identificado como objetivo prioritario.

En la acción participaron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La detención se realizó en la localidad de Tres Cabezas, en Chignahuapan, donde también fueron capturados seis integrantes más del grupo delictivo “Los Bukanas”, presuntamente dedicados al robo a transporte de carga en Hidalgo y zonas limítrofes con Puebla.

Caen “El Bukanas” y seis integrantes en operativo de seguridad en Puebla. (Cortesía)

Caen “El Bukanas” y su célula; aseguran arsenal en operativo de Puebla

Entre los detenidos se encuentra Roberto N., con orden de aprehensión vigente por homicidio, así como Gerardo N., con antecedentes por delitos contra la salud y órdenes por lesiones y robo.

También fueron asegurados Saúl N., alias “El Fósil”; Efrén N., alias “El Marañón”; Juan Antonio N., alias “Charo”, además de Favián N. y Juan Carlos N. Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arsenal de alto poder, que incluye:

Fusiles de asalto tipo AK-47, AR-15 y Galil

Una escopeta Mossberg

Dos pistolas calibre 9 mm

Cartuchos útiles de diversos calibres

Una camioneta GMC con placas de Tamaulipas

De acuerdo con las autoridades, la desarticulación de este grupo delictivo impacta directamente en delitos como robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidio.

Con este operativo, el Gobierno de Puebla reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población.