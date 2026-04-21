La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó este lunes 20 de abril que Roberto de los Santos, alias El Bukanas, fue trasladado al Penal de Tepexi de Rodríguez por el delito de huachicol tras ser detenido en un operativo.

El traslado de El Bukanas tuvo lugar bajo un fuerte despliegue de seguridad que incluyó vehículos blindados y un helicóptero, en el que participaron elementos de la Marina, Fiscalía y Policía estatal de Puebla.

Además de El Bukanas, también fueron trasladados al Penal de Tepexi otros seis integrantes de su grupo criminal, identificados como:

Saúl “N”, alias El Fósil

Efrén “N”, alias El Marañón

Juan Antonio “N”, alias Charo

Gerardo “N”

Juan Carlos “N”

Favián “N”

El gobierno de Puebla destacó el traslado de Roberto N, el cual contó con la supervisión de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

Caen “El Bukanas” y seis integrantes en operativo de seguridad en Puebla. (Cortesía)

El Bukanas fue detenido gracias a trabajos de inteligencia; operativos en Puebla continuarán, advierten autoridades

Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, destacó que la detención de El Bukanas se realizó gracias a trabajos de inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, estos permitieron ubicar a El Bukanas el pasado fin de semana, mientras presuntamente se dirigía a la boda de la hija de Juan Lira, alias El Moco.

Sánchez destacó la confianza en las autoridades de Puebla para lograr operativos contra objetivos prioritarios, logrando esfuerzos conjuntos con autoridades federales y municipales.

El titular de seguridad reiteró que continuarán redoblando esfuerzos para combatir el huachicol en Puebla, por lo que prevé que los operativos continúen hasta desmantelar a las organizaciones criminales.