Tres estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP, consiguieron medalla de bronce en la categoría Divulgación Científica del XX Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como Infomatrix, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

La competencia se llevó a cabo del 27 al 30 de mayo en la Universidad de Ixtlahuaca, en el Estado de México, participaron 217 equipos de 25 estados.

Los alumnos Owen Germán Díaz López, Miranda Guadalupe Perea Rodríguez y Frida Valeria Montero Cid, representaron a la institución con el proyecto Giardiasis: cuando la infección frena el desarrollo infantil.

El equipo de estudiantes difundieron la patología de esta parasitosis intestinal por medio de recursos didácticos como un peluche del trofozoíto de giardia, rompecabezas de cubos 3D para identificar las dos formas del parásito, un microscopio didáctico para entender la forma del diagnóstico, cajas de medicamento para conocer su tratamiento y un mapa para conocer las incidencias en el país.

El equipo de estudiantes difundieron la patología de esta parasitosis intestinal por medio de recursos didácticos. (BUAP)

¿Qué es la Giardiasis?

La Giardiasis es una patología se contrae tras ser ingerida a través de agua contaminada o manos sucias, el quiste se rompe en el intestino delgado y libera al trofozoíto que se pega a las paredes intestinales y absorbe los nutrientes.

Se caracteriza por originar diarrea, distensión abdominal, fiebre y cansancio, la cual en fase crónica provoca baja de peso y talla, además, los estudiantes documentaron que en los menores se ha vinculado con retrasos en el crecimiento y deterioro cognitivo en niños, lo que la convierte en un problema de salud pública.

Luminia busca acercar información clara a la población

El proyecto busca acercar a la población a información clara, confiable y basada en evidencia con el fin de contribuir a la prevención de las parasitosis intestinales, así como promover hábitos que favorezcan el bienestar intestinal.

Por lo que los materiales desarrollados por los estudiantes se encuentran disponibles en la plataforma digital Lumina Cloud, los cuales pueden ser consultados de forma gratuita y segura.