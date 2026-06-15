El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reinstalaron la Cátedra Internacional de Derechos Humanos, con el objetivo de fomentar la reflexión y el análisis sobre dos de los temas más relevantes a nivel global: el Estado de derecho y los derechos humanos.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos académicos para fortalecer la formación jurídica y promover el conocimiento de los derechos fundamentales como herramientas para la transformación social.

Cátedra Internacional fortalece la formación jurídica y la defensa de los derechos humanos

En el marco del 15 aniversario del ICGDE, Federico Limón Serrano, director de Seguimiento de Quejas y Recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios, destacó que la reinstalación de esta cátedra representa un acto significativo para la vida universitaria.

Asimismo, señaló que este espacio académico permitirá poner el conocimiento jurídico al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo una visión más humana y comprometida del derecho.

Por su parte, Nancy Hernández López, ex presidenta y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebró la instauración de esta cátedra y subrayó que permitirá a las y los estudiantes comprender que los derechos humanos van más allá de un catálogo de normas.

La primera conferencia de esta cátedra, titulada “Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Latinoamérica”, reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico y académico internacional.

Entre los participantes estuvieron Nancy Hernández López, jueza de la Corte IDH; Mariela Morales Antoniazzi, investigadora del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; y José de Jesús Orozco Henríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

También participaron Rocío Flores Calderón, coordinadora de la relación de colaboración institucional con el MPIL y la Corte IDH, así como Leonardo Valdés Zurita, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado del ICGDE.