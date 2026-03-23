Mediante el despliegue de labores de inteligencia y una estrecha coordinación operativa, las autoridades de seguridad y procuración de justicia en Puebla lograron la ubicación y captura de Axel Daniel N., de 30 años de edad.

El detenido está presuntamente vinculado con el hallazgo de cinco cuerpos abandonados en abril de 2025 al interior de un vehículo en las inmediaciones del Recinto Ferial.

Este operativo permitió la captura de un total de 17 generadores de violencia, reafirmando el compromiso de las instituciones con la paz y el estado de derecho, garantizando que ningún acto delictivo quede impune en la entidad.

Autoridades de Puebla informan avances sobre multihomicidio de abril de 2025

Según las investigaciones, el detenido, junto con otros individuos, presuntamente privó de la libertad a las víctimas en un domicilio de Amalucan para posteriormente privarlas de la vida. Las autoridades mantienen acciones vigentes para ubicar y detener al resto de los implicados en estos hechos violentos ocurridos el año pasado.

Por otra parte, se logró la desarticulación de una célula delictiva con la detención de 16 presuntos integrantes de la organización La Familia Michoacana.

Entre ellos se encuentra Luis Ángel N., alias “El Topo”, de 21 años, señalado por comandar intimidaciones, extorsiones y cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos, al norte de la capital.

Al momento de la captura, los detenidos se encontraban en posesión de:

Un fusil tipo AK-47.

Un revólver calibre .38.

Diversas sustancias ilícitas.

Con estos resultados, las autoridades estatales y fuerzas federales reiteran su compromiso de fortalecer la seguridad mediante acciones firmes y coordinación interinstitucional. El uso de tecnología e inteligencia sigue siendo la base para dar golpes certeros a las estructuras criminales que operan en la ciudad.