Una caravana de autos clásicos Ford Modelo A fue asaltada en la autopista Puebla-Orizaba rumbo a la Ciudad de México (CDMX) y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Los autos fueron llevados a Cozumel para participar en el 7mo Encuentro Nacional y 3er Encuentro Latinoamericano de Ford Modelo A, sin embargo, a su regreso, la caravana fue asaltada.

Desaparece caravana de autos clásicos tras asalto en autopista Puebla-Orizaba

Tras su participación en el encuentro de Ford Modelo A, la caravana de al menos siete autos clásicos de este modelo se dirigía a CDMX desde Cozumel, pero no llegaron a su destino.

Asaltan caravana de autos clásicos en la autopista Puebla-Orizaba (Redes sociales)

De acuerdo con la información, se perdió contacto con la caravana mientras circulaba por un tramo de la autopista Puebla-Orizaba, señalado como zona de riesgo por asaltos y retenes falsos.

El conductor de esta caravana ya fue encontrado, habría sido él quien notificó sobre el asalto de la caravana; no hay indicios sobre su paradero y el de los autos clásicos que viajaban en ella.

Ante la falta de información sobre el paradero de los vehículos, la empresa pide apoyo para su localización ya que, al ser autos clásicos con un diseño antiguo, son fáciles de reconocer.