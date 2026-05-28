Víctor Mirón, líder de comerciantes de la organización “3 de abril”, fue asesinado este miércoles 27 de mayo, lo que desató una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la información, Víctor Mirón se encontraba en un puesto de comida de la comunidad Agua Santa cuando sujetos armados arribaron al lugar dispararon en su contra repetidas veces.

Muere Víctor Mirón, líder de comerciantes en Puebla, tras recibir disparos en Agua Santa

Un ataque armado se registró la tarde de este miércoles en las inmediaciones de Agua Santa, por lo que elementos de la ciudad de Puebla acudieron al sitio para atender el reporte.

Asesinan a Víctor Mirón, líder de comerciantes en Puebla (Captura de pantalla)

Información preliminar señaló que la persona atacada era Víctor Mirón, líder de los comerciantes de “3 de abril”, quien fue ingresado de emergencia en el Hospital General del Sur de Agua Santa, Puebla.

En redes sociales circulan los videos del caótico momento en que los paramédicos y personal corren con la camilla para transportar a Víctor Mirón, quien murió en el hospital pese a los esfuerzos.

Asesinan a Víctor Mirón, líder de comerciantes en Puebla (Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad de Puebla informó que policías acudieron al lugar para atender el reporte, además de que autoridades estatales y ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si existe un móvil del asesinato de Víctor Mirón, pero se da en un contexto marcado por el combate a grupos de extorsionadores en Puebla.