Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) obtuvieron el primer lugar en el Hackathon por Amor a Puebla 2026, en el eje de agricultura, gracias a una propuesta sustentable enfocada en el aprovechamiento de residuos agroindustriales para la generación de biogás y biodiésel.

El equipo “Reacción Mecánica” estuvo conformado por los estudiantes de la Maestría en Ciencias en Energías Renovables del Instituto de Ciencias (ICUAP), José Luis Minor Portillo, Roberto Ángeles Marcelino Zárate y Luis Ángel Hernández Gutiérrez, así como por Nicolás González Gamero, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP.

La competencia, organizada por el Gobierno de Puebla, reunió a jóvenes de distintas instituciones con el objetivo de impulsar soluciones innovadoras para problemáticas actuales en sectores como agricultura, movilidad y salud.

Proyecto sustentable de la BUAP transforma residuos en biogás y biodiésel

El equipo universitario compitió contra 17 grupos de diferentes instituciones con una propuesta orientada a dar valor a los residuos agrícolas y pecuarios mediante la fabricación de reactores híbridos capaces de generar biogás, biodiésel y biofertilizantes.

El reactor piloto fue construido con materiales reciclados y diseñado para procesar residuos agrícolas o excremento de ganado vacuno, permitiendo generar biogás a través de reacciones biológicas controladas por temperatura.

Además, el sistema produce un biofertilizante líquido rico en nutrientes que puede mejorar el rendimiento de los cultivos.

El biogás generado se aprovecha posteriormente en procesos químicos que utilizan aceites reciclados para producir biodiésel, combustible que puede ser empleado en tractores, bombas de agua y maquinaria agrícola.

Innovación de estudiantes BUAP busca reducir costos para agricultores

Los estudiantes explicaron que uno de los principales problemas que enfrentan las personas dedicadas al campo son los altos costos de producción y transportación, lo que en muchas ocasiones reduce significativamente sus ganancias o incluso provoca pérdidas económicas.

Por ello, el proyecto busca que los productores aprovechen sus propios residuos para generar el combustible que utilizan en sus actividades diarias, impulsando así una economía circular sustentable.

El equipo destacó que los conocimientos adquiridos en la BUAP fueron fundamentales para desarrollar una alternativa más accesible en la producción de biodiésel, ya que su reactor híbrido permite utilizar el biogás generado como fuente de calor, disminuyendo considerablemente los costos energéticos.

Asimismo, señalaron que el objetivo a futuro es desarrollar reactores comunitarios que permitan beneficiar a más productores y fortalecer la sustentabilidad en el sector agrícola.