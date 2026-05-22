La BUAP es sede de la X Asamblea Regional: Caribe, Centroamérica y México, convocada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), encuentro que se realiza el 21 y 22 de mayo de 2026 en el Complejo Cultural Universitario.

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez inauguró el evento y destacó la relevancia de este espacio académico internacional. Además, funge como vicepresidenta alterna de la Región México de la UDUALC, considerada la red de instituciones de educación superior más grande, antigua y consolidada de la región.

En la inauguración participaron también Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM y vicepresidente de la Región México de la UDUALC; Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente de la UDUALC; así como autoridades universitarias de América Latina y el Caribe.

Universidades de América Latina impulsan autonomía y cooperación desde la BUAP

Como parte de las actividades, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas impartió la ponencia “La autonomía universitaria: herramienta para un diálogo público que construya ciudadanía y conocimientos”, en la que reflexionó sobre la cooperación entre países que enfrentan problemáticas comunes.

Durante su participación, expresó solidaridad con las universidades argentinas y con la situación que atraviesa Cuba. Ante el contexto global actual, llamó a que las instituciones de educación superior permanezcan unidas, enfrenten los desafíos y construyan mejores futuros mediante el rigor académico y la colaboración.

Lomelí destacó que la autonomía universitaria es un principio fundamental que permite a las universidades ejercer el pensamiento libre y contribuir al bienestar social. Subrayó que la educación superior es un patrimonio colectivo que debe contar con presupuesto suficiente, sin que éste condicione su operatividad.

Asimismo, señaló que América Latina y el Caribe necesitan universidades críticas, abiertas al diálogo y capaces de tender puentes donde otros levantan barreras. Para ello, consideró indispensable fortalecer las redes académicas, facilitar la movilidad estudiantil y ampliar la circulación del conocimiento.

Por su parte, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, reforzó la importancia de la unión entre instituciones de educación superior para reducir las desigualdades en la región y fortalecer el pensamiento crítico frente a amenazas como la fragmentación y el deterioro del diálogo público.

Finalmente, se destacó que la UDUALC representa un mecanismo de articulación entre universidades de la región, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre sus integrantes. Actualmente, la organización agrupa a seis regiones: Andina, Centroamérica, Caribe, Cono Sur, México y Brasil.