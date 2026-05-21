La BUAP realizó el Primer Concurso de Sostenibilidad Textil (FEST-TEX 2026) en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, donde estudiantes y egresados presentaron proyectos innovadores enfocados en el aprovechamiento de residuos textiles.

El evento tuvo como objetivo fomentar la conciencia ambiental, impulsar la creatividad y fortalecer la aplicación de conocimientos técnicos relacionados con la sostenibilidad dentro de la industria textil.

BUAP impulsa innovación y sostenibilidad en la industria textil

Durante el concurso, las y los participantes desarrollaron productos sustentables elaborados con materiales textiles reciclados, demostrando propuestas enfocadas en el cuidado ambiental y la innovación.

Como parte del certamen, se entregaron premios a los tres mejores proyectos, los cuales fueron evaluados por su impacto ambiental, creatividad, aplicación técnica y de ingeniería, diseño funcional, así como claridad en la presentación.

Pilar González Astrain, directora general de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, destacó que este tipo de actividades fortalecen la relación entre la academia y la industria textil.

Asimismo, subrayó la importancia de que estudiantes y futuros egresados participen en iniciativas sustentables, ya que muchas de sus propuestas presentan un gran potencial para transformar el sector con ideas innovadoras y responsables con el medio ambiente.