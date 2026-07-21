El investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP, Humberto Morales Moreno, propuso convertir el complejo La Constancia Mexicana en un museo textil con el propósito de que sea incluido en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La propuesta forma parte de una línea de investigación sobre el registro patrimonial de paisajes industriales mexicanos y fue desarrollada en coordinación con la Sociedad Mexicana de Conservación del Patrimonio Industrial, que elaboró un proyecto de museografía y museología para la exfábrica textil.

El gobierno del estado de Puebla designó a Humberto Morales Moreno como guardián académico del proyecto.

Proyecto cuenta con asesoría internacional

La iniciativa recibe la asesoría de Mark Watson, curador de la Asociación Escocesa de Patrimonio Industrial, quien aportó la experiencia de la exfábrica textil New Lanark, en Reino Unido, inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Además, en el proyecto participarán investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Facultad de Arquitectura, así como egresados y pasantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

La Constancia Mexicana busca acreditar su valor histórico y social

El investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP, Humberto Morales Moreno, explicó que el siguiente paso consiste en habilitar las áreas musealizables mediante trabajos de saneamiento, limpieza y un proyecto piloto de museografía que involucre a la comunidad y recupere testimonios de personas vinculadas con la exfábrica.

Lo que necesitamos para concretar este proyecto es que las áreas musealizables de La Constancia puedan ser habilitadas, lo que implica labores de saneamiento, limpieza de contornos, además de un proyecto piloto de museografía que integre a la sociedad civil que vive alrededor de esta ex fábrica, así como testimonios de personas que tuvieron relación con La Constancia. Todo esto es necesario porque la UNESCO solicita la justificación de por qué ese entorno o paisaje cultural de la industria tiene un valor simbólico para una comunidad. Humberto Morales Moreno, investigador del ICGDE de la BUAP

La BUAP destacó que La Constancia Mexicana fue la primera fábrica mecanizada de América Latina y aún conserva elementos constructivos originales, así como parte de su maquinaria e infraestructura hidráulica, características que respaldan su valor como patrimonio industrial.