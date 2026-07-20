La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizan la quinta edición de Plan Becas: Impulsando la Educación 2026, con el objetivo de ampliar las oportunidades de estudio para jóvenes de nivel medio superior y superior.

La feria se lleva a cabo del 18 al 21 de julio en el Centro Expositor Puebla, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, donde participan más de 64 instituciones educativas públicas y privadas.

Plan Becas 2026 ofrece descuentos de hasta 70%

El coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil de la BUAP, Jorge Avelino Solís, informó que en la edición de 2025 el evento recibió alrededor de 20 mil visitantes interesados en conocer la oferta académica de diversas instituciones.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública de Puebla, Lizbeth Martínez Moreno, destacó que esta jornada brinda a las y los jóvenes la oportunidad de elegir las carreras que marcarán su desarrollo profesional.

Durante el recorrido inaugural también participaron el secretario General de la BUAP, Damián Hernández Méndez, y la directora General de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Mónica Lara Chávez.

BUAP y Gobierno de Puebla impulsan Plan Becas 2026 (cortesía )

Más de 64 instituciones participan en la feria educativa

En Plan Becas 2026 se ofrecerán más de 10 mil apoyos con descuentos que van del 15 al 70 por ciento en inscripción y colegiaturas.

Las becas estarán disponibles en más de 64 instituciones educativas, entre ellas universidades incorporadas a la BUAP y otras con reconocimiento y revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes en la educación media superior y superior.