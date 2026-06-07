La Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica (AURA BUAP) y la Biblioteca Histórica José María Lafragua estrenaron un nuevo agente de inteligencia artificial especializado para interactuar e investigar el acervo histórico, libros antiguos y documentos de la comunidad universitaria.

La tecnología, denominada CuradurIA Patrimonial, busca transformar la investigación al actuar como un co-investigador capaz de reducir significativamente los tiempos de búsqueda de textos históricos, mediante el análisis de patrones y la interpretación contextual a través de los siglos.

Además, incorpora técnicas avanzadas de contextualización y bibliotecas semánticas que permiten conectar conocimiento disperso en archivos históricos, facilitando su exploración para investigadores, docentes y especialistas.

BUAP impulsa CuradurIA Patrimonial, IA para investigación histórica

Presentado en el marco del 140 aniversario de la Biblioteca Lafragua, este desarrollo representa un nuevo paso en la convergencia entre inteligencia artificial e investigación académica.

CuradurIA Patrimonial va más allá de un buscador tradicional o chatbot. Se trata de una arquitectura avanzada tipo GraphRAG, integrada por subagentes como un Crawler Markoviano, un motor de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) especializado en MARC21, un modelo de lenguaje enfocado en conocimiento histórico y herramientas de embedding semántico.

Este sistema permite comprender, relacionar y contextualizar información proveniente de miles de documentos históricos, obras bibliográficas y registros patrimoniales, posicionándose como una herramienta clave en las humanidades digitales.

Asimismo, el dataset de Lafragua está estructurado bajo estándares internacionales MARC21, lo que permite generar relaciones semánticas complejas entre autores, obras, fechas, lugares y acontecimientos históricos.

Entre sus capacidades destacan:

Detectar patrones y temáticas entre miles de documentos

Identificar relaciones intelectuales entre autores y corrientes de pensamiento

Reconocer elementos visuales como grabados, mapas o ilustraciones

Ampliar la exploración académica con mayor precisión y velocidad

BUAP digitaliza archivos históricos y democratiza el acceso al conocimiento

Con acervos bibliográficos digitalizados y estructurados, CuradurIA Patrimonial abre una nueva puerta para democratizar el acceso al conocimiento y acercar el patrimonio documental a la sociedad.

La herramienta ya se encuentra disponible para consulta pública en el portal oficial de la Biblioteca Lafragua.

Además, este agente de IA establece conexiones con plataformas internacionales como WorldCat, Library of Congress, Europeana, JSTOR y la UNAM, fortaleciendo su capacidad de análisis y vinculación global.

Este desarrollo, creado por egresados de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en un periodo de cinco meses, posiciona a AURA BUAP como un referente en innovación, al poner la inteligencia artificial al servicio de la investigación, la preservación histórica y el acceso al conocimiento.