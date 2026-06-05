El escritor y periodista mexicano Juan Villoro presentó su libro Los héroes numerados en el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su obra analiza el fútbol como un fenómeno cultural, social y emocional.

Previo a la presentación del libro, Juan Villoro inauguró las exposiciones “Palabra de fútbol”, del proyecto Dribling y Metáfora. Arte, literatura y fútbol, colocada en el acceso peatonal Atlixcáyotl, así como “11 sobre 11. El juego del arte de Germán Montalvo” en el Andador Cultural del CCU de la BUAP.

En su obra, el periodista analiza el fútbol como fenómeno cultural, social y emocional. (Cortes)

Hazañas, Violencia deportiva y protagonismo de las mujeres

Durante el evento, Villoro compartió los hechos y reflexiones que forman parte de esta obra dedicada al fútbol mexicano.Temas como hazañas en los mundiales y violencia deportiva, así como el papel de la tecnología y el protagonismo que han asumido las mujeres en el deporte más popular del mundo.