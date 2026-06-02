Lilia Cedillo Ramírez encabezó la firma de un convenio tripartita entre la BUAP, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Puebla.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las actividades académicas, de investigación y asistencia vinculadas a la formación de estudiantes en el área de la salud, además de impulsar acciones que beneficien tanto a la institución como a las comunidades que reciben atención médica.

BUAP, IMSS Bienestar y Salud Puebla unen esfuerzos para fortalecer la formación médica

La rectora Lilia Cedillo destacó la disposición de las instituciones participantes para trabajar de manera coordinada con la BUAP, especialmente en proyectos que favorezcan a las y los estudiantes de las áreas de la salud.

Asimismo, señaló que este convenio permitirá ampliar el impacto social de la universidad mediante acciones con mayor pertinencia comunitaria y contribuirá al fortalecimiento de estrategias enfocadas en la prevención y promoción de la salud.

Por su parte, Luis Ernesto Caballero Torres, titular de la Coordinación de Educación e Investigación de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar Federal, subrayó la importancia de que las instituciones académicas y de salud trabajen de manera conjunta para impulsar la transformación del sistema nacional de salud.

En la firma también estuvieron presentes Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal de Puebla IMSS Bienestar; Fabiola Trujeque Solís, encargada de despacho de la Dirección de Enseñanza e Investigación en Salud de Servicios de Salud del Estado de Puebla; Miriam Olga Ponce Gómez, Abogada General de la BUAP, además de otras autoridades universitarias y del sector salud.